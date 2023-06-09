На території Харківщини за 1 тиждень знищено понад 600 вибухонебезпечних предметів

За тиждень на території Харківської області саперами ДСНС знищено біля 600 вибухонебезпечних предметів

08 червня під керівництвом директора Департаменту цивільного захисту ХОВА Івана Сокола та заступника начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України у Харківській області Анатолія Торяника відбулась чергова нарада за участю представників різних відомств і організацій, де обговорили питання пришвидшення ходу розмінування на території області. Учасники обговорили хід робіт з гуманітарного розмінування території Харківщини минулого тижня, протягом якого серед інших працювали 33 піротехнічні групи ДСНС.

Ними перевірено і розміновано площу біля 59 га, обстежено 70 кілометрів ЛЕП, обстежено 1000 метрів ділянок автодоріг, біля 500 метрів газопроводів, а також знищено 601 вибухонебезпечний предмет.Також були обговорені проблемні питання щодо подальшого розмінування ліній електропередач, для забезпечення електроживленням населених пунктів на деокупованих територіях області. Всі учасники підкреслили важливість координації зусиль та співпраці задля сприяння прискорення процесу гуманітарного розмінування.

Агентство Телевидения Новости