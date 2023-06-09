Сегодня 10:08
Просмотров: 99
ДСНС ліквідували 13 пожеж
Протягом доби з 08 червня по 09 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.
За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:
13 – на ліквідацію пожеж, з них 2 трапились внаслідок повітряних атак ворога;
11 – для надання допомоги населенню;
6 – інші виїзди.
Протягом доби у Богодухівському районі Харківщини трапилось 2 пожежі, спричинених ворожими повітряними ударами.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.