ДСНС ліквідували 13 пожеж

Протягом доби з 08 червня по 09 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких:

13 – на ліквідацію пожеж, з них 2 трапились внаслідок повітряних атак ворога;

11 – для надання допомоги населенню;

6 – інші виїзди.

Протягом доби у Богодухівському районі Харківщини трапилось 2 пожежі, спричинених ворожими повітряними ударами.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 94 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости