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У Харкові відкрито збір підтримки постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

У Харкові відкрито збір підтримки постраждалим внаслідок підриву Каховської ГЕС

Міський штаб гуманітарної підтримки постраждалих внаслідок підриву Каховської ГЕС працюватиме з 9 червня, з 9:00 до 18:00, у школі №162 (вул. Пермська, 13).

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, є потреба в засобах особистої гігієни, продуктах харчування довготривалого зберігання, кормах для домашніх тварин, клітках для їх транспортування, а також моторних човнах.

Мер нагадав, що КП «Харківські теплові мережі» вже доправили допомогу колегам-комунальникам, і найближчим часом буде відправлений ще один великий гуманітарний вантаж.

«У ніч проти 6 червня весь світ укотре переконався в підступності та жорстокості ворога, з яким віч-на-віч довелося зіштовхнутися українцям. Сотні затоплених населених пунктів, тисячі постраждалих людей та їхніх тварин. Шокуючі масштаби нещастя! І з першого ж дня катастрофи Харків не стоїть осторонь. Закликаю долучитися до допомоги кожного харківʼянина. Ми непереможні, коли єдині!» – наголосив мер міста.

Агентство Телевидения Новости

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