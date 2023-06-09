У «СТАЛЕВОМУ КОРДОНІ» з’явилась мобільна капличка

Під час війни, коли люди знаходяться під постійним стресом, небезпекою та тривогою, капелан може стати сповідником, слухачем та порадником, а маленька каплиця – тим надійним затишком, де можна помолитись та знайти душевну гармонію.

У 15 мобільному прикордонному загоні «СТАЛЕВИЙ КОРДОН» відбулось встановлення та освячення мобільної каплички, для того щоб кожен з воїнів мав змогу звернутись до Бога та помолитись навіть на передовій.

Голова Синодального управління військового духовенства митрополит Черкаський і Чигиринський Іоан вручив командиру бригади «Сталевий кордон» Валерію Падителю медаль Святого вмч Юрія Переможця та ікону Покрови Божої Матері, провів обряд освячення мобільної каплички та благословив бійців загону на подальшу службу й захист країни.

Агентство Телевидения Новости