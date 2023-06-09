Правоохоронці ексгумували труп жертви на Харківщині

Торік російські військові забрали життя мешканця смт Слатине: правоохоронці ексгумували труп жертви

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, торік наприкінці травня під час ворожого обстрілу смт Слатине Харківського району загинув 61-річний місцевий житель.

Його поховали мешканці селища поблизу житлових будинків.

8 червня 2023 прокурор та слідчий ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ексгумували тіло жертви російської агресії.

Наразі труп направлено для проведення судової-медичної експертизи до ХОБСМЕ.

Агентство Телевидения Новости