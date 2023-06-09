Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:53
Просмотров: 63

Правоохоронці ексгумували труп жертви на Харківщині

Правоохоронці ексгумували труп жертви на Харківщині

Торік російські військові забрали життя мешканця смт Слатине: правоохоронці ексгумували труп жертви

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, торік наприкінці травня під час ворожого обстрілу смт Слатине Харківського району загинув 61-річний місцевий житель.

Його поховали мешканці селища поблизу житлових будинків.

8 червня 2023 прокурор та слідчий ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ексгумували тіло жертви російської агресії.

Наразі труп направлено для проведення судової-медичної експертизи до ХОБСМЕ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 