На Харківщині чоловік організував продаж стартових пакетів російського оператора зв’язку

Організував продаж стартових пакетів російського оператора зв’язку під час окупації Куп’янська — викрито чергового колаборанта

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 31-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, під час окупації Куп’янська місцевий мешканець, підтримуючи «руський мир», пішов на співпрацю з ворогом. Підозрюваний отримав дозвіл від окупантів та, оформивши на себе приміщення, організував торгову точку, де продавав стартові пакети російського мобільного оператора зв’язку.

Колаборант розповсюджував сім-карти у період з червня по вересень минулого року, до деокупації населеного пункту.

Також встановлено, що підозрюваний активно намагався переконати інших мешканців міста у необхідності підтримувати дії держави-агресорки та співпрацювати з окупаційною адміністрацією.

Агентство Телевидения Новости