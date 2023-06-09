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У Харкові магазин продавав неповнолітньому тютюнові вироби
Поліцейські зафіксували факт продажу тютюнових виробів неповнолітньому
В ході відпрацювання закладів торгівлі в Київському районі працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 виявили факт продажу неповнолітньому тютюнових виробів.Продавчиня не запитала вік і документи у покупця та здійснила продаж цигарок 16-річному хлопцеві.
Відносно реалізатора закладу торгівлі складений протокол про адміністративне правопорушення, передбачений ч. 2 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.