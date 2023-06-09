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Питання перейменування Парка Горького розглянуть на позачерговій сесії міськради

Питання перейменування Парка Горького розглянуть на позачерговій сесії міськради

Шістнадцята позачергова сесія Харківської міської ради 8-го скликання пройде 13 червня у дистанційному режимі.

Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

У проєкті порядку денного – 41 питання та «Різне».

Серед запланованих питань:

– Про перейменування комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку імені М. Горького».

– Про перейменування комунального підприємства «Харьковские известия» Харківської міської ради».

– Про затвердження документації із землеустрою та надання земельних ділянок.

– Про найменування/перейменування скверів.

Агентство Телевидения Новости

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