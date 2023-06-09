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Правоохоронці розслідують загибель жителя Куп’янщини, який помер від ворожого обстрілу

Правоохоронці розслідують загибель жителя Куп’янщини, який помер від ворожого обстрілу

Наприкінці вересня у 2022 році під час обстрілу з боку зс рф смт Ківшарівка Куп’янського району загинув 42-річний мирний житель.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

9 червня 2023 року прокурор спільно зі слідчим Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області ексгумували труп чоловіка з кладовища.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Тіло загиблого направлено для проведення судово-медичної експертизи до ХОБСМЕ.

Агентство Телевидения Новости

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