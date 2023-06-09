Бійці харківського КОРДу отримали бронеавтомобіль українського виробництва «Козак»

Харківський спецпідрозділ КОРД, який на початку повномасштабного вторгнення рф одним з перших зустрів ворога у Харкові та ліквідовував ворожі ДРГ, отримав бронеавтомобіль «Козак».

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Командир харківського КОРДу з позивним Gucci наголосив, що цей транспорт призначено першочергово для збереження особового складу.

«Такий транспорт давно був необхідний. Окрім безпечного пересування, наявність крупнокаліберного кулемету надає нам перевагу в бойовій ситуації. Дякую начальнику управління Нацполіції, начальнику Харківської ОВА та народному депутату Павлу Якименку, що знайшли можливість придбати для нашого підрозділу цей автомобіль. А якщо згодом це буде не одна бронемашина, то взагалі чудово», – сказав командир.

Такий бронеавтомобіль буде першим на балансі Нацполіції. До ініціативи передати бронеавтомобіль долучилися Благодійний фонд Павла Якименка «Твій Харків», Асоціація газовидобувних компаній України та інші меценати.

«Це автомобіль, який може переміщувати загалом 9 осіб разом з водієм. Він передбачає можливість захисту від крупнокаліберних кулеметів, від мін та інших вибухових пристроїв. Якраз те, що необхідно спецпідрозділу, аби пересуватися і якісно виконувати свою роботу», – зазначив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Агентство Телевидения Новости