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На Харківському шосе мотоцикліст врізався в автівку
Сьогодні близько 13:00 на Харківському шосе не розминулися мотоцикл та автомобіль Renault Master.
Про ДТП повідомляє пресслужба поліції Харківщини.
За даними правоохоронців, водій Bajaj Dominar 400 не дотримався безпечної дистанції та зіштовхнувся з автомобілем Renault.
30-річного постраждалого водія мотоцикла доставили до медичного закладу.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.