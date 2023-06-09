На Харківському шосе мотоцикліст врізався в автівку

Сьогодні близько 13:00 на Харківському шосе не розминулися мотоцикл та автомобіль Renault Master.

Про ДТП повідомляє пресслужба поліції Харківщини.

За даними правоохоронців, водій Bajaj Dominar 400 не дотримався безпечної дистанції та зіштовхнувся з автомобілем Renault.

30-річного постраждалого водія мотоцикла доставили до медичного закладу.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости