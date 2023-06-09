Заміні підлягає близько 700 метрів колектору: на проспекті Гагаріна тривають ремонтні роботи

Бригади КП «Харківводоканал» переклали 223 метри каналізаційного колектору на проспекті Гагаріна у Слобідському районі, де в середині травня через аварію на колекторі провалився асфальт на проїжджій частині.

Як 9 червня повідомили у комплексі «Харківводовідведення», на об’єкті одночасно задіяно чотири бригади, а за потреби долучають допоміжні служби.

«Щодня використовуємо близько 30 одиниць спецтехніки. Такий підхід дає змогу підтримувати інтенсивний темп робіт. Усі технологічні процеси на глибині залягання колектору, а це близько чотирьох метрів, виконуємо лише у світлий час доби згідно з правилами техніки безпеки. На нічний час залишаємо лише допоміжні роботи».

За даними комунальників, заміні попередньо підлягає близько 700 м колектору.

Агентство Телевидения Новости