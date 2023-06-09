У Харкові з’являться вулиці на честь Олега Громадського, Георгія Тарасенка та «Да Вінчі»

9 червня на засіданні міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища було прийняте рішення перейменувати низку вулиць у Харкові на честь загиблих захисників України.

Про це повідомляється на сайті Харківської міської ради. Зазначено також, що остаточне рішення про перейменування об’єктів топоніміки буде винесене на сесію Харківської міської ради.

За результатами громадського обговорення члени комісії підтримали пропозиції перейменувати:

– вул. Плеханівську на честь Героя України Георгія Тарасенка (загинув 25 березня 2022 року під час визволення від російської окупації Малої Рогані під Харковом);

– вул. Державінську на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний – «Да Вінчі», загинув 7 березня 2023 року в Бахмуті);

– вул. Броненосця «Потьомкін» на честь нацгвардійця Олега Громадського (загинув 24 лютого 2022 року, потрапивши під залп артилерії армії рф після того, як разом з побратимами знищив ворожу мотострілецьку бригаду в районі П’ятихаток).

Також за результатами громадського обговорення було вирішено назвати на честь захисниці Владислави Черних безіменний сквер на вул. Конторській, навпроти будинку №5. Як повідомив перший заступник Харківського міського голови Олександр Новак, на вул. Лермонтовській вже встановили меморіальну дошку на згадку про військовослужбовицю, яка загинула 28 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання у Слов’янську.

Також сквер «Дружба», який знаходиться на перехресті вул. Мефодіївської та пр. Героїв Харкова, планують перейменувати на Сквер тепловиків, які також героїчно проявили себе під час війни.

Ще у Харкові планується встановити дві меморіальні дошки рятувальникам:

– на вул. Шевченка, 8 – Володимирові Палюху, колишньому начальнику управління пожежної охорони управління внутрішніх справ Харківського облвиконкому з 1978 по 1990 роки, який брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

– на вул. Спортивній, 1 – Олександру Подольському, пожежному-рятувальнику, який трагічно загинув 17 березня 2022 року під час ліквідації пожежі на ринку «Барабашово».

Агентство Телевидения Новости