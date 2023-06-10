Чемпіонат України з легкої атлетики: Харків’яни здобули 4 нагороди

Спортивний захід проходив 7 та 8 червня в Івано-Франківську.

Загалом спортсмени Харківської області вибороли 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову медалі.

Чемпіонками України стали Тетяна Гомора – стрибки з жердиною (3.70 м) та Євгенія Близнецова – біг на 200 м (24.62 сек.).

Також на рахунку Євгенії Близнецової бронзова медаль з бігу на 100 м (12.25 сек.).

Срібною призеркою чемпіонату стала Софія Ромасюк – штовхання ядра (13.94 м).

Попереду у харківських легкоатлетів боротьба за медалі чемпіонату України серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження, який з 11 по 13 червня відбудеться в Кропивницькому та командний чемпіонат України серед юніорів, який 17 та 18 червня також прийматиме Івано-Франківськ.

Агентство Телевидения Новости