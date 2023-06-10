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У Харкові літня жінка майже не згоріла живцем

У Харкові літня жінка майже не згоріла живцем

На одній з пожеж, що виникла внаслідок необережності поводження з відкритим вогнем, постраждала літня жінка.

Подія сталась у Харкові на пр. Олександрівському, 77. Там у квартирі, що знаходиться на 3-му поверсі житлової 5-типоверхівки, горіли домашні речі на площі 10 кв.м.

В осередку пожежі перебувала 74-річна жінка, яку врятували бійці 8-ї ДПРЧ.

Вона встигла отримати отруєння чадним газом і була госпіталізована до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости

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