Що з відновленням теле- та радіомовлення на деокупованих територіях?

Про це йшлося під час засідання робочої групи з розв’язання проблемних питань інформаційної безпеки та розвитку інформпростору Харківської області під головуванням заступниці начальника ХОВА Віти Ковальської.

В посиленому режимі тривають роботи з виконання Дорожньої карти забезпечення охоплення території Харківської області покриттям українським ефірним сигналом телевізійного та радіомовлення.

«Наше завдання – унеможливити доступ ворожої пропаганди в український інформаційний простір. Особлива увага приділяється деокупованим територіям Харківщини, посиленню та відновленню мовлення у постраждалих громадах», – зазначила Віта Ковальська.

В межах запланованих робіт завершили розмінування інфраструктури та підготовку до зведення тимчасових висотних споруд. Після неодноразових звернень Харківської ОВА до Українського державного центру радіочастот напередодні було прораховано FM-радіочастоти для міста Богодухів. Національна рада з питань телебачення та радіомовлення видала тимчасовий дозвіл на мовлення на частоті 97,6 МГц радіо «Novaline», що запрацює незабаром.

Нагадаємо, з 1 червня у тестовому режимі в Україні запрацювала цифрова багатоканальна телемережа мультиплекс МХ-7, яка працюватиме у метровому діапазоні, захищеному від перепланування. На Харківщині МХ-7 запущений у Харкові, Лозовій та Кегичівці.

Агентство Телевидения Новости