Торгувала з дозволу окупантів: судитимуть підприємицю з Великого Бурлука

Під час окупації Куп’янського району місцева підприємиця, яка займалась роздрібною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, співпрацювала з окупантами.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

У Великому Бурлуку жінка із середини серпня 2022 року здійснювала господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією.

Обвинувачена, щоб отримати привілейоване ставлення від представників держави-агресорки, добровільно оформилась суб’єктом господарювання як «физическое лицо-предприниматель» та відкрила рахунок у банку в російських рублях, відповідно до російського законодавства.

Колаборантка здійснювала торгівлю товарами, які завозила з тимчасово окупованих територій України.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємиці за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).

Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.

Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости