Торгувала з дозволу окупантів: судитимуть підприємицю з Великого Бурлука
Під час окупації Куп’янського району місцева підприємиця, яка займалась роздрібною торгівлею продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, співпрацювала з окупантами.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.
У Великому Бурлуку жінка із середини серпня 2022 року здійснювала господарську діяльність у взаємодії з окупаційною адміністрацією.
Обвинувачена, щоб отримати привілейоване ставлення від представників держави-агресорки, добровільно оформилась суб’єктом господарювання як «физическое лицо-предприниматель» та відкрила рахунок у банку в російських рублях, відповідно до російського законодавства.
Колаборантка здійснювала торгівлю товарами, які завозила з тимчасово окупованих територій України.
Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно підприємиці за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Наразі обвинувачена перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Чугуївському міському суді Харківської області.
Викриття протиправної діяльності проводилось спільно зі слідчими Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.