Окупанти обстріляли з авіації населені пункти Колонтаїв та Берестове на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 11 червня. 473 доба війни.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марїнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 19 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України, на її полігонах триває підготовка окремих підрозділів противника.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби завдав авіаційного удару по населеному пункту Колонтаїв Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка, Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости