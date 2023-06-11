Косив траву: в Ізюмському районі чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі

11 червня у селі Нова Гусарівка Ізюмського району під час скошування трави на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 55-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Із тілесними ушкодженнями постраждалого госпіталізували до медичного закладу Харкова.

В ДСНС вкотре звернулися до громадян з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

«Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. У разі виявлення підозрілого предмета повідомте про знахідку в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112», нагадують рятувальники.

Агентство Телевидения Новости