Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри

31 травня у Харківському районі загинули двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років. Це сталось у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти.

Смерть студентів настала в результаті вибуху артснаряду калібром 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області

Встановлено, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де перебували курсанти.

Згодом підозрюваний надав студентам вказівку розібрати вищевказаний бойовий припас строком до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язкому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення.

Відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює і вживає всіх необхідних заходів з питань охорони праці, додержання правил протипожежної безпеки на кафедрі з метою безпечної роботи в навчальних приміщеннях кафедри, повного виключення виробничого травматизму та профзахворювань працівників. Також він несе відповідальність за дотримання на кафедрі вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі відділення відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости