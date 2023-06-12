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Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри

Загибель двох курсантів-рятувальників на Харківщині: повідомлено про підозру начальнику кафедри

31 травня у Харківському районі загинули двоє курсантів-рятувальників 22 та 21 років. Це сталось у приміщенні гуртожитку, де живуть і навчаються курсанти. 

Смерть студентів настала в результаті вибуху артснаряду калібром 152 мм. Ще один 20-річний курсант отримав поранення. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області

Встановлено, що начальник кафедри приніс до навчального корпусу цей снаряд та залишив його в одному із приміщень, де перебували курсанти. 

Згодом підозрюваний надав студентам вказівку розібрати вищевказаний бойовий припас строком до 6 червня. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі, та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язкому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення. 

Відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює і вживає всіх необхідних заходів з питань охорони праці, додержання правил протипожежної безпеки на кафедрі з метою безпечної роботи в навчальних приміщеннях кафедри, повного виключення виробничого травматизму та профзахворювань працівників. Також він несе відповідальність за дотримання на кафедрі вимог чинного законодавства з питань охорони праці.  

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. 

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру начальнику кафедри одного з харківських закладів вищої освіти за фактом вбивства двох осіб, вчиненого через необережність (ч. 2 ст. 119 КК України). 

Досудове розслідування проводять слідчі відділення відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області. 

Агентство Телевидения Новости

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