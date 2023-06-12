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Внаслідок обстрілів Харківщини поранення отримали троє цивільних

Внаслідок обстрілів Харківщини поранення отримали троє цивільних

12 червня приблизно о 03:40 російські військові завдали ракетний удар по смт Хорошеве Харківського району. Зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджено ще 12 будинків. Сталася пожежа в будівлі гаража та господарчої споруди на площі 40 кв. м.

За попередніми даними, військовослужбовці зс рф вдарили по населеному пункту ракетою «Калібр», повідомили в прокуратурі Харківської області.

12 червня близько 1:40 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп’янського району: отримав поранення 40-річний мирний мешканець. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

О 5:00 ворог завдав ударів по смт Шевченкове. Попередньо, з РСЗВ. Поранено 33-річного чоловіка та 44-річну жінку.

За процесуального керівництва Харківської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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