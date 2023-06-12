Посварилася з матір’ю та пішла з дому: поліцейські розшукали неповнолітню мешканку Харкова

11 червня до Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від 33-річної жінки про зникнення її 15-річної доньки, яка понад добу тому втекла з дому.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

На пошук підлітка був залучений весь особовий склад поліції, відпрацьовані місця збору неповнолітніх, залізничні та автовокзали, надані орієнтування у пошукові спільноти.

Працівники сектору ювенальної превенції ХРУП № 1 знайшли дівчину у її бабусі. Жодних протиправних дій щодо дівчини скоєно не було.

Щодо матері дівчини правоохоронці склали протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення» та провели виховні бесіди.

Агентство Телевидения Новости