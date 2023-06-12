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ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині (відео)

ЗСУ звільнили ще одне село на Донеччині (відео)

Одеські морпіхи в рамках контрнаступальних дій звільнили село Сторожове Донецької області, яке знаходилося в окупації з березня 2022 року.

Про це повідомляється на сторінці 35 окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського в Фейсбуці.     

«В результаті зачистки населеного пункту було знищено біля півсотні рашистів, чотирьох взято в полон. Сьогодні державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю», – йдеться у повідомленні.

Деокупацію населеного пункту підтвердила й заступниця міністра оборони України Ганна Маляр:

«Державний прапор знову майорить над Сторожовим, і так буде з кожним населеним пунктом, поки ми не звільнимо всю українську землю.  Дякуємо 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського

Далі буде…»

Агентство Телевидения Новости

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