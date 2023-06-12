Судитимуть екснардепа, який поширював на Харківщині проросійські агітаційні листівки

Колишній народний депутат від забороненої Комуністичної партії України активно займався проросійською пропагандою. Він виготовляв агітаційні листівки на підтримку рф та роздруковував їх вдома на власному принтері.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Після цього колишній нардеп розповсюджував їх по Харківському району серед місцевих мешканців.

За результатами проведення експертизи, у листівках міститься інформація щодо виправдовування збройної агресії рф проти України, яка має публічний характер та інформаційний потенціал впливу на систему знань, стимулюючи у читачів позитивне схвалення, виправдовувальне ставлення до збройної агресії рф проти України.

Обвинуваченого судитимуть у Харківському районному суді Харківської області.

Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо чоловіка за фактом виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії російської федерації проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости