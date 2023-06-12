Пошкоджені будинки та господарчі споруди: 20 населених пунктів на Харківщині залишаються під обстрілами

Протягом минулої доби ворог з артилерії, мінометів та ракетного озброєння обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Сьогодні вранці внаслідок обстрілу села Вільхуватка Куп’янського району зазнав поранення 40-річний чоловік, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Вночі ворог завдав ракетного удару по с. Хорошево Харківського району. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, ще один 2-поверховий будинок пошкоджено, сталася пожежа. На щастя, в будинках ніхто не проживав, без постраждалих.

Біля 5:30 ранку росіяни завдали ракетного удару з ЗРК С-300 по смт Шевченкове Куп’янського району, пошкоджений об’єкт цивільної промисловості та житловий будинок. Зазнав поранення 33-річний цивільний чоловік.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджені щонайменше 2 житлові будинки.

У с. Липці Харківського району також пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ “Ураган” с. Циркуни Харківського району пошкоджені щонайменше 10 житлових будинків, гаражі та господарчі споруди.

У селі Нова Гусарівка Ізюмського району на власному подвір’ї підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі 55-річний цивільний чоловік. Госпіталізований з пораненнями.

За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів по селищу Колонтаїв Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області.

Агентство Телевидения Новости