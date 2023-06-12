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У Харкові відновила роботу насосна станція, яка забезпечує водою Індустріальний район

У Харкові відновила роботу насосна станція, яка забезпечує водою Індустріальний район

«Харківводоканал» відновив роботу насосної станції, яка забезпечує водопостачання споживачів житлових масивів Рогань, Горизонт та Сонячний в Індустріальному районі.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

На станції завершили всі технологічні процеси перезапуску обладнання та механізмів та повністю відновили роботу об’єкта у заданому штатному режимі також встановили сучасні потужні генератори, що дозволить,  за потреби, працювати автономно і не припиняти надавати послуги навіть за відключення електропостачання.

Нагадаємо, нештатна ситуація на даній насосній станції виникла після чергового обстрілу об’єктів критичної інфраструктури нашого міста у лютому 2023 року. Станція, що забезпечує водопостачання багатьом харків’янам, була повністю знеструмлена – без води залишились усі висотні будинки, що розташовані у цьому районі.

Агентство Телевидения Новости

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