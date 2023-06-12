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Чотирилапий прикордонник Ларус на варті!

Чотирилапий прикордонник Ларус на варті!

Інспектор прикордонної служби Орест Демидченко та німецька вівчарка Ларус виконують службові обов’язки в одному з підрозділів Чопського прикордонного загону. Вони працюють у чіткому тандемі вже два роки. За час служби мають понад два десятки спільних затримань. Гострий нюх хвостатого помічника не обманути, а від його швидких лап не втекти.

Орест розповідає, що впевнений у своєму другові на всі сто відсотків.

«Він мене розуміє з півслова. Я його видресирував, так би мовити, під себе. Це не було важко, адже Ларус дивовижно розумний і кмітливий», – говорить прикордонник.

Орест згадує, що коли обирав майбутнього помічника у Кінологічному центрі, з-поміж усіх службових собак Ларус впав йому в очі одразу. Він вирізнявся незвичним зонарним забарвленням і пронизливим, майже людським, поглядом. Інтуїція прикордонника не підвела – наразі він пишається результатами роботи хвостатого напарника.

Агентство Телевидения Новости

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