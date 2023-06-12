У Харкові провели фінальні змагання з кіберспорту

Фінальні змагання Харківської кіберспорт ліги відбулися 10 червня в одному з ігрових барів міста.У відбіркових етапах взяло участь понад 100 учасників. Вони змагалися в інтерактивному футболі та єдиноборствах.

Найкращим гравцем у «FIFA 23» став Максим Гарус, друге місце посів Давид Ганцев, третє – Іван Воскобійник. Перемогу в турнірі з «UFC4» здобув Станіслав Абдуллаєв, Богдан Іванюк отримав срібну нагороду, а Руслан Дмитрієв – бронзову.

Переможцям вручили медалі, дипломи та цінні подарунки від партнерів змагань. Церемонію нагородження провів директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко.

Захід пройшов під патронатом Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Агентство Телевидения Новости