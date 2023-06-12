У Харкові діти встановили рекорд України в естафеті віджимань

Національний рекорд у номінації «Найбільша кількість віджимань, виконаних дітьми почергово», встановили в онлайн-форматі 23 спортсмени з Харкова.

Загалом вони виконали 1094 віджимання.За встановленням рекорду спостерігали директор Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту Олександр Власенко та керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.Зазначимо, що учасникам естафети – від 6 до 13 років. Усі вони зараз перебувають у різних містах та країнах, а до встановлення рекорду готувалися онлайн під керівництвом тренера Олени Привалової.

Агентство Телевидения Новости