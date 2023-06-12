У Харкові пройшов фестиваль-конкурс багатожанрового мистецтва «Квіти Зимцерли»

Відкритий фестиваль-конкурс багатожанрового мистецтва «Квіти Зимцерли» пройшов 11 червня в Театрально-концертному центрі міста Харкова.

Як повідомили в Департаменті культури, в ньому взяв участь 21 хореографічний колектив, всього – понад 450 юних танцюристів.Володарями Гран-Прі у різних номінаціях стали п’ять харківських ансамблів: «Свято», «Віночок», «Карнавал», «Джерельце» та «Торнадо». Нагороди переможцям вручила президент фестивалю, голова журі, народна артистка України Світлана Коливанова.Нагородження наймолодших учасників конкурсу, які першими виступали у програмі, відбулося у фойє Театрально-концертного центру, де до всіх дітей, керівників та батьків зі словами подяки звернулася заступник директора Департаменту культури Тетяна Мараховська. Вона оголосила результати конкурсу серед молодшої групи і вручила дипломи, медалі та солодкі подарунки від організаторів.Зазначимо, що фестиваль-конкурс «Квіти Зимцерли» був заснований у 2016 році Творчою спілкою дитячої народної хореографії. Цього року він проводився лише у номінації «Хореографія».Організатори – Творча спілка дитячої народної хореографії, Харківська гуманітарно-педагогічна академія, Муніципальний центр культури та аматорського мистецтва за підтримки Департаменту культури.

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