У Харкові відкрили нову меморіальну дошку

Меморіальну дошку колишньому головному лікарю Міської багатопрофільної лікарні №18 Борисові Менкусу відкрили сьогодні, 12 червня, на фасаді лікувального закладу.У заході напередодні Дня медичного працівника взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов, який також нагородив лікарів та подякував їм за роботу.

«Відкриття меморіальної дошки Борисові Менкусу – знакова подія для всіх харків’ян. Він був лікарем від Бога. І я дякую кожному з вас за те, що рятуєте життя людей і допомагаєте їм подолати біль, за те, що залишилися працювати в Харкові», – наголосив Ігор Терехов.

Зазначимо, що міська багатопрофільна лікарня №18 – це лікувально-діагностичний заклад на 370 ліжок. Це єдиний медичний заклад у місті та області, де лікують хворих із гнійно-кістковою інфекцією, що також дозволяє надавати спеціалізовану допомогу військовослужбовцям.

Агентство Телевидения Новости