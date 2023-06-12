Приблизно 10 тисяч людей на Харківщині отримали довідки ВПО

У Харківській області зареєстровано понад 495 тисяч переселенців.

Як зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська, 431,7 тисячі осіб звернулися за отриманням довідки ВПО після 24 лютого.

«Кількість переселенців продовжує зростати щомісяця. Ми будемо робити все можливе, аби вони жили в комфорті. Загалом в області зареєстровано 274 багатодітні сім’ї, 128,4 тисячі пенсіонерів, майже 22 тисячі осіб з інвалідністю та 89,7 тисячі дітей», – розповіла Віта Ковальська.

На сьогодні тимчасовим проживанням забезпечено 4872 внутрішньо переміщених особи. Зокрема, у гуртожитках закладів освіти розміщено 4 105 людей, а у санаторно-курортних закладах – 381 переселенця.

«Окрім того, у громадах шляхом фонду тимчасового проживання надали житло 338 людям, а коштом фонду соціального призначення – 48 переселенцям. Люди намагаються почати своє життя заново і ми будемо їх підтримувати гуманітарною допомогою, соціальними виплатами та тимчасовим житлом», – сказала заступниця начальника Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости