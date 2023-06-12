Харків’яни здобули 3 нагороди на міжнародних змаганнях з пляжної боротьби

З 9 по 11 червня в Сінгапурі відбувся другий етап Світової серії з пляжної боротьби, на якому харків’яни вибороли золоту та дві срібні медалі.

Переможницею змагань у вазі до 70 кг стала Оксана Кухта. У фіналі вона здолала іншу харківську спортсменку Олену Нікітінську, яка, відповідно, посіла друге місце.

Також срібну медаль завоювала Анастасія Кравченко (вагова категорія до 60 кг).

Ще один харківський борець Демід Караченко зупинився в кроці від нагороди у вазі до 90 кг, посівши п’яте місце.

Загалом збірна України виборола на цьому етапі Світової серії 2 золоті, 4 срібні та 1 бронзову медаль.

Змагання у Сінгапурі були одним з етапів відбору на Всесвітні пляжні ігри, які у серпні цього року відбудуться в Індонезії. Зараз харків’янки Оксана Кухта та Анастасія Кравченко в кроці від здобуття ліцензії.

Агентство Телевидения Новости