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У межах селища Бабаї ремонтують дорогу

У межах селища Бабаї ремонтують дорогу

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, на Харківщині триває відновлення доріг загального користування місцевого значення.

Наразі в межах смт Бабаї ремонтують автомобільну дорогу С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки».

У ДП «Дороги Харківщини» повідомили, що на ділянці ремонту вже влаштовано понад 2 км вирівнювального шару покриття з асфальтобетонної суміші. Також виконуються роботи з благоустрою придорожньої території в межах населеного пункту, зокрема, розпочаті роботи з влаштування тротуарів та заїзних кишень для зупинки громадського транспорту. Окрім того, встановлюють бордюрний камінь та влаштовують з’їзди і примикання.

Дорога С212510 «Пiд’їзд до смт Бабаї, села Тимченки» є центральною транспортною артерією населеного пункту, якою забезпечується під’їзд до соціально важливих об’єктів.

У ДП «Дороги Харківщини» наголошують, що водії мають бути уважними в місцях проведення дорожніх робіт і звертати увагу на нові дорожні знаки, а також дотримуватися правил дорожнього руху.

Агентство Телевидения Новости

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