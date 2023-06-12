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Понад 200 тонн допомоги зібрали харків’яни для мешканців Херсонщини

Понад 200 тонн допомоги зібрали харків’яни для мешканців Херсонщини

У кожному районі міста Харкова зібрали гуманітарну допомогу для постраждалих від підриву Каховської ГЕС мешканців Херсонської області.

До збирання долучилися містяни та вимушені переселенці з інших регіонів, які приносили воду, продукти довготривалого зберігання, предмети особистої гігієни, ліки, одяг, корми для тварин тощо.

Наприклад, лише у Новобаварському районі в гуманітарному штабі зібрали понад 3 т кормів для тварин, 20 т непродовольчих та 25 т продовольчих товарів, понад 84 т питної води. У Слобідському районі принесли майже 11 тонн допомоги, у Холодногірському – 10 т, в Індустріальному районі – понад 2,5 т продовольчих товарів, понад 6 т одягу та 7 т питної води, ще по 10 т зібрали у Немишлянському, Шевченківському районах і т. д.

Нагадаємо, що 7 червня в місті відкрили перший штаб гуманітарної підтримки в школі №162, а вже 9 червня через велику кількість охочих допомогти постраждалим пункти збору запрацювали в усіх районах.

Агентство Телевидения Новости

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