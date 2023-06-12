Яка ціна на вилов безпритульної собаки у Харкові?

Департамент житлово-комунального господарства Харківської міськради уклав договір на 7,5 млн грн. з КП “Центр поводження з тваринами” щодо вилову безпритульних 1120 собак. Про це стало відомо з системи публічних закупівель “ProZorro”.

До кінця року планується виловиити 1120 безпритульних тварин (собак). Лише відлов однієї безпритульної тварини обійдеться в 2241,60 грн. Ще 1452 грн. коштуватиме біостерилізація. Також за 342 грн. мають зробити в КП “Центр поводження з тваринами” ветеринарну обробку та вакцинацію (в т.ч. від сказу). Вартість утримання однієї тварини коштуватиме 222,6 грн. за 1 добу. Всього закладається в середньому утримання однієї безпритульної тварини протягом 2 тижнів.

В Одесі державне підприємство “Асоціація морських портів України” наприкінці травня замовило послугу з відлову та поводження з безпритульними собаками на території порту по ціні 3806 грн. за одну собаку.

КП “Боярське головне виробниче управління житлово-комунального господарства” замовило в лютому цього року послугу з відлову та стерилізації безпритульних собак по ціні 1800 грн. за одну собаку.

КП Комунальне підприємство П’ятихатської міської ради “Комунальний сервіс” наприкінці травня замовило послугу відлову та стерилізації безпритульних тварин по ціні 2799 грн. за одну голову.

Гостомельська селищна військова адміністрація Бучанського району замовила послуги зі стерилізації безпритульних собак по ціні 730 грн. за одну собаку.

КП “Управління комунального господарства” Вишневої міської ради Бучанського району замовило послугу з відлову та транспортування безпритульних собак по ціні 625 грн. за одну собаку.

Джерело: ХАЦ

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