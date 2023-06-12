Понад 7 мільйонів: за цю суму “Харківські теплові мережі” збираються відремонтувати асфальт

Комунальне підприємство “Харківські теплові мережі” планують укласти угоду з ТОВ “Спецбуд-3 ЛТД” на відновлення асфальту на суму 7,6 мільйонів гривень. Це на мільйон гривень більше, ніж пропозиція ДП “Харківський облавтодор”, яку комунальники відхилили.

Про це стало відомо під час моніторингу системи “Прозорро”.

Мова йде про відновлення асфальтобетонного покриття по вулиці Бучми після проведення ремонтних робіт мереж теплопостачання.

Пропозицію облавтодору у сумі 6,6 млн грн відхилили через те, що “у складі тендерної документації не надано опис робіт, в якому чітко вказаний гарантійний термін у роках”.

Варто зазначити, що представники комунального підприємства відразу відхилили пропозицію і не дали можливості учаснику виправити недолік.

Юрист ХАЦ Володимир Рисенко відзначає, що замовник мав би дати час учаснику для усунення недоліків.

“Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим, ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель”, – йдеться у законодавстві.

Рисенко підкреслив, що під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, розуміється у тому числі відсутність інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією.

“Тобто відсутність документу – це чітка невідповідність, за якої вони повинні були зробити повідомлення, а учасник мав право усунути невідповідність”, – наголошує юрист.

У ХТМ вважають по-іншому.

Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

“Доводимо до вашого відома, що відсутність опису робіт є саме помилкою, виправлення якої може призвести до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції. Тому Замовник не мав права відповідно до законодавства надати учаснику 24 години на виправлення невідповідностей тендерної пропозиції. Також варто зазначити, що документи, які були надані учасником в складі його пропозиції, виконані з зауваженнями майже по кожному документу”, – повідомили представники ХТМ у коментарі для ХАЦ.

Володимир Рисенко зазначає, що це спірне трактування.

“Я вважаю, що опис робіт – документ, за відсутності якого вони повинні надати строк для виправлення помилки. ХТМ наполягає на тому, що оскільки в описі робіт вказується гарантійний строк експлуатації, то “відсутність опису робіт є саме помилкою, виправлення якої може призвести до зміни предмета закупівлі”, – прокоментував юрист.

Щодо ТОВ “Спецбуд-3 ЛТД”, то фірма записана на Олега Заболотько. Раніше засновником фірми був ексдепутат міськради Віталій Ганжа.

“Спецбуд-3 ЛТД” зареєстроване по вулиці Мироносицькій, 30, де і знаходиться корпорація “Спецбуд” Ганжі.

Джерело: ХАЦ

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