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На Харківщині встановлять дитячий майданчик за сто тисяч

Відділ житлово-комунального господарства, транспортного сполучення та благоустройства Донецької селищної ради уклав угоду з ТОВ “Зума Україна” щодо встановлення дитячого майданчика вартістю майже півтора мільйона грвиень.

Про це стало відомо з сайту “Прозорро”.

Будівництво дитячого майданчика планується по вул. Центральна, 40-а у селищі Донець Ізюмського району.

445 тисяч гривень витратять на покриття з гумової плитки “Тартан”. Вартість одного квадратного метру покриття становить 839,6 грн.Вартість одного ігрового комплексу становить 403 тисячі гривень. Крім того, придбають качелю “Гніздо” на трьох за 106 тисяч гривень.

В інтернеті не вдалось знайти качелі “Гніздо” за такі ціни. За 50 тисяч в інтернет-магазинах продають цілий комплекс, в який крім самої гойдалки ще входить горка та пісочниця. 

Ще на майданчику встановлять дві качалки “Мотоцикл” та “Жираф” по 25 тисяч гривень та гойдалку на двох за 24 тис. грн.

В листопаді 2021 році Відділ житлово-комунального господарства, транспортного сполучення та благоустрою Донецької селищної підписав договір з підрядником ТОВ « Зума Україна» про початок робіт з будівництва дитячого майданчика по вул. Центральна 40-а, смт Донець Ізюмського району Харківської області. Тоді вартість договору склала 2,47 млн грн.

У грудні 2021 року Відділ перерахував підряднику 1,3 млн гривень за виконані роботи.

За даними сайту “Прозорро”, роботи по тому тендеру не були завершені. І зараз тому ж підряднику виддали новий підряд на півтора мільйона гривень.

ТОВ “Зума Україна” зареєстроване у Одеській області. Керівником є Олег Дорохін, засновницею Олена Файдаш.

Джерело: ХАЦ

Агентство Телевидения Новости

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