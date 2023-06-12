Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:55
Просмотров: 111

Вода, продукти, ліки, помпи: понад 100 тонн гуманітарної допомоги відправили з Харкова на Херсонщину

Вода, продукти, ліки, помпи: понад 100 тонн гуманітарної допомоги відправили з Харкова на Херсонщину

П’ять 20-тонних фур з гуманітарним вантажем сьогодні, 12 червня, вирушили з Харкова до Херсонської області.

Під час відправлення речей першої необхідності Харківський міський голова Ігор Терехов подякував харків’янам за згуртованість перед спільними викликами та зазначив, що ця допомога – не остання.

«Я пишаюся нашими людьми! Буквально за два дні ми зібрали значний обсяг гуманітарної допомоги. Це і питна вода, і харчові продукти, і медикаменти, і помпи. Все, що херсонський штаб визначив як найнеобхідніше. Люди, до речі, й досі несуть допомогу», – наголосив мер.

Ще одну фуру з питною водою відправили постраждалим у суботу.

Пункти збирання допомоги працюють у всіх районах міста з 9:00 до 18:00 за адресами:

вул. Харківських Дивізій, 7/3;вул. Пермська, 13; вул. Академіка Павлова, 142-а; пр. Науки, 68-б;вул. Благовіщенська, 36; пр. Архітектора Альошина, 9; вул. Академіка Вальтера, 2; вул. Катерининська, 8; вул. Плеханівська, 151.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 