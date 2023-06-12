Вода, продукти, ліки, помпи: понад 100 тонн гуманітарної допомоги відправили з Харкова на Херсонщину

П’ять 20-тонних фур з гуманітарним вантажем сьогодні, 12 червня, вирушили з Харкова до Херсонської області.

Під час відправлення речей першої необхідності Харківський міський голова Ігор Терехов подякував харків’янам за згуртованість перед спільними викликами та зазначив, що ця допомога – не остання.

«Я пишаюся нашими людьми! Буквально за два дні ми зібрали значний обсяг гуманітарної допомоги. Це і питна вода, і харчові продукти, і медикаменти, і помпи. Все, що херсонський штаб визначив як найнеобхідніше. Люди, до речі, й досі несуть допомогу», – наголосив мер.

Ще одну фуру з питною водою відправили постраждалим у суботу.

Пункти збирання допомоги працюють у всіх районах міста з 9:00 до 18:00 за адресами:

вул. Харківських Дивізій, 7/3;вул. Пермська, 13; вул. Академіка Павлова, 142-а; пр. Науки, 68-б;вул. Благовіщенська, 36; пр. Архітектора Альошина, 9; вул. Академіка Вальтера, 2; вул. Катерининська, 8; вул. Плеханівська, 151.

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