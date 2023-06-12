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Просування на 6,5 км та сім деокупованих населених пунктів: Маляр про тиждень наступальної операції
За минулий тиждень Збройним силам України вдалося значно просунутися на двох напрямках та звільнити сім населених пунктів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За словами Маляр, в ході ведення наступальної операції у Донецькому та Таврійському операційних районах:
• просування військ наступального угруповання склало 6,5 км
• площа території, взятої під контроль – 90 кв. км
• звільнено 7 населених пунктів: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.