Наступальні дії в районі Веселого та удари «Калібрами» по Шевченковому: ситуація на Харківщині за добу

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня. 475 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергових ударів по Україні.

Попередньо, ворог застосував 14 крилатих ракет Х-101/555, з яких 10 було знищено протиповітряною обороною. Також завдав авіаційного удару 4 «шахедами», з яких один було знищено.

Протягом минулої доби російські окупанти застосували 2 крилаті ракети морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Крім того, ворог завдав 31 авіаційного удару та здійснив 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Білопілля Сумської області та Шевченкового Харківської області, знищено житлові приватні будинки. Також російські терористи скинули на місто Оріхів Запорізької області 3 керовані авіабомби, загинула одна цивільна людина, зруйновано приватні будинки. Внаслідок авіаудару по Авдіївці є поранені цивільні люди, пошкоджений будинок культури та житлові багатоповерхівки.

На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Івашки, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Мороховець, Огірцеве, Гатище та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів в районах Мілового і Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Масютівка, Лиман Перший Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого на Харківщині.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також наші воїни знищили ворожий гелікоптер Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости