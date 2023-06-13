Зливав дизпаливо з тепловозів: машиніст «Укрзалізниці» отримав 4 роки позбавлення волі

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 36-річного чоловіка у вчиненні серії крадіжок (ч. 1, ч. 2 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

З вересня по жовтень 2021 року машиніст одного з виробничих підрозділів регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» вирішив самостійно організувати собі «грошовий бонус» до заробітної плати. Чоловік, маючи доступ до паливної системи тепловозів, зливав звідти дизельне паливо у каністри, які заздалегідь приносив із собою, обкрадаючи таким чином підприємство.

У подальшому зловмисник продавав викрадене паливо своїм знайомим.

Усього встановлено майже 20 епізодів злочинів, вчинених машиністом.

Під час судового розгляду чоловік вину не визнав та відмовився давати пояснення.

Обвинувальний вирок виніс Лозівський міськрайонний суд Харківської області. Чоловіка взято під варту в залі суду. Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Агентство Телевидения Новости