Вкрав мотоцикл у непритомного чоловіка: жителя Харківщини засуджено на 5 років

У смт Малинівка Чугуївського району чоловік, маючи незняту і непогашену судимість, у липні минулого року вчинив новий злочин.

Зловмисник побачив, що на узбіччі дороги лежить мопед Honda, а поруч знаходиться водій мопеда, якому стало зле, повідомили в прокуратурі Харківської області.

Замість того, щоб надати допомогу, чоловік вирішив скористатися ситуацією. Усвідомивши, що потерпілий знаходиться у безпорадному стані і ніяк не може йому завадити, зловмисник сів на мопед, за допомогою ключів, які знаходилися в замку запалювання, запустив двигун та поїхав з місця події.

Медичну допомогу потерпілому надали лікарі, які приїхали незабаром.

Вироком Глобинського районного суду Полтавської області чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі без конфіскації майна та на підставі ст. 75 КК України звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 1 рік. Зазначений вирок оскаржений першим заступником керівника Харківської обласної прокуратури в апеляційному порядку. Суд апеляційної інстанції призначив покарання у виді 5 років

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