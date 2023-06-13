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Куп’янськ позбавляється російських назв вулиць

Куп’янськ позбавляється російських назв вулиць

У Куп’янську відбулося засідання топонімічної комісії, на якій розглянули питання щодо перейменування вулиць.

Про це повідомляє Куп’янська міська військова адміністрація.

На сьогодні у Куп’янську залишається багато назв вулиць, пов’язаних з країною-агресором, або ж таких, що носять назви російських письменників, космонавтів чи символізують міста, з території яких рашисти наносять ракетні удари по нашим населеним пунктам, та свята, що фактично втратили сенс в умовах сьогодення, як-то вулиця 1-го Травня, вулиця Белгородська.

«Зважаючи на героїчне протистояння рашистській навалі наших воїнів, нелюдські злочинні вчинки окупантів, численні людські жертви та руйнування в місті Куп’янськ внаслідок російської військової агресії, цілком логічним та справедливим буде перейменування деяких вулиць на честь наших захисників, які поклали своє життя та здоров’я в запеклих боях з ворогом на території Куп’янської міської територіальної громади», – йдеться у повідомленні.

За результатами обговорення було одноголосно вирішено:

1.  Перейменувати наступні вулиці в місті Куп’янськ:

– вул. 1-го Травня перейменувати на вул. Захисників Куп’янська,

– вул. Бєлгородську перейменувати на вул. Куп’янської Тероборони.

– в смт Куп’янськ-Вузловий вулицю Комарова перейменувати на вулицю Героїв Прикордонників.     

2. Питання щодо перейменування 13-ти вулиць, 2-х провулків та в’їзду винести на публічне обговорення в соціальних мережах, в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Куп’янської міської ради.

Опитування триватиме з 12 по 26 червня 2023 року. Долучитися до опитування з перейменування вулиць Куп’янська можна за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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