Сапери ДСНС на Харківщині протягом тижня знешкодили 594 боєприпаси

З 5 до 12 червня включно піротехнічні підрозділи ДСНС виїжджали на знешкодження вибухонебезпечних предметів 286 разів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Головного Управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

«Упродовж тижня саперами було знешкоджено 594 боєприпаси. Першочергове завдання з розмінування перед саперами – це лінії електропередач. Так, електрики матимуть змогу полагодити пошкоджені лінії і забезпечити живлення там, де воно відсутнє. Також продовжуються виїзди піротехніків за заявками жителів громад», – зазначив Євген Василенко.

Наразі на Харківщині працюють сапери зведеного загону ДСНС, який складається з 32 піротехнічних розрахунків, 160 фахівців та 64 одиниць техніки.

«За тиждень 4 цивільних особи постраждали внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, неподалік села Потихонове Вільхуватської громади на дорозі підірвався трактор. Через що постраждали чоловік та жінка. Також поблизу села Гаврилівка Чугуївського району в полі на міні «Пелюстка» підірвався ще один чоловік. А у селі Нова Гусарівка Ізюмського району під час скошування трави чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі», – сказав речник відомства.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення піротехніки обстежили понад 3012 га території, 1876 км ліній електропередач та знешкодили понад 70 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости