ЗСУ мають успіхи на трьох напрямках – Маляр

В ході ведення наступальної операції ЗСУ протягом минулої доби просунулися на:

– Бахмутському напрямку в районі Берхівського водосховища на 250 м

– Торецькому напрямку – на 200м

– Бердянському напрямку від 0,5 до 1 км, площа території взятої під контроль склала до 3 кв. км.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ворог робить все, аби утримати захоплені ним позиції. Активно застосовує штурмову та армійську авіацію, веде інтенсивний артилерійській вогонь. Наші війська під час наступу стикаються з суцільними мінними полями, які поєднані з протитанковими рвами. Все це поєднується з постійними контратаками ворожих підрозділів на бронетехніці та масовим застосуванням ПТУРів і дронів-камікадзе», – йдеться у повідомленні.

За інформацією Маляр, зараз тривають бої в районах:

– Мала Токмачка, Новоданилівка, поблизу Макарівки на Оріховському напрямку;

– Мар’їнка;

– Ягідне на Бахмутському;

– Веселе на Лиманському.

Агентство Телевидения Новости