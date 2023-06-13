115,2 млн гривень: на облаштування укриттів у Харкові збільшили бюджет

До бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік сьогодні, 13 червня, були внесені зміни рішенням позачергової сесії міської ради.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, зміни обумовлені необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації, яким передбачена субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 3,1 млн грн.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень збільшені видатки на проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів у закладах освіти на 47 млн грн, безперебійне функціонування комунальних підприємств, які забезпечують безкоштовний проїзд у пасажирському транспорті, – на 38,1 млн грн, ліквідацію аварії на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна – на 39,1 млн грн.

Також на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 115,2 млн грн.

Агентство Телевидения Новости