Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:19
Просмотров: 45

115,2 млн гривень: на облаштування укриттів у Харкові збільшили бюджет

115,2 млн гривень: на облаштування укриттів у Харкові збільшили бюджет

До бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік сьогодні, 13 червня, були внесені зміни рішенням позачергової сесії міської ради.

Як повідомили в Департаменті бюджету і фінансів, зміни обумовлені необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до розпорядження начальника Харківської обласної військової адміністрації, яким передбачена субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 3,1 млн грн.

За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень збільшені видатки на проведення капітальних ремонтів та облаштування укриттів у закладах освіти на 47 млн грн, безперебійне функціонування комунальних підприємств, які забезпечують безкоштовний проїзд у пасажирському транспорті, – на 38,1 млн грн, ліквідацію аварії на каналізаційному колекторі на пр. Гагаріна – на 39,1 млн грн.

Також на захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 115,2 млн грн.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 