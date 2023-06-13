Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:21
Просмотров: 96

Харківський трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Харківський трамвай №3 тимчасово змінить маршрут

Рух трамваїв на вул. Університетській, вул. Греківській, у пров. Рибасівському, на ділянці від пл. Павлівської до вул. Гольдбергівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 червня.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов’язано з виконанням робіт з ремонту трамвайної колії на вул. Університетській. У цей час трамвай №3 курсуватиме так:  розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Конєва – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 