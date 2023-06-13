Безвідсотковий кредит на житло для військових тепер реальність

Рішення про внесення змін до Міської цільової програми будівництва (придбання) доступного житла на 2021-2030 роки було ухвалене сьогодні, 13 червня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.Депутати підтримали новий напрямок з надання безвідсоткового пільгового кредиту строком до 15 років учасникам бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисті безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України, та перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов у місті Харкові.

Також рішенням до програми були внесені зміни, які дозволять сім’ям загиблих залишатися в черзі на отримання бюджетної підтримки або пільгового кредиту зі збереженням черговості в реєстрі.

У Департаменті економіки та комунального майна підкреслили, що в умовах війни та в післявоєнний період надання всебічної підтримки учасникам бойових дій, у тому числі й забезпечення реалізації їхнього права на житло, є одним із пріоритетних напрямків.

Агентство Телевидения Новости