Понад 60 аварій на водоводах ліквідовано у Харкові

За минулий тиждень бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» ліквідували 62 аварійні ситуації на водоводах.Також було впорядковано 70 оглядових колодязів з заміною запірно-регулювальної арматури та капітально відремонтовано 20 водорозбірних колонок.

Напередодні аварійники усунули п’ять аварій на ділянках трубопроводів. Зокрема, в Індустріальному районі бригади локалізували аварію на магістралі діаметром 300 мм на бул. Грицевця. Після проведення земляних робіт ремонтники виявили кілька пошкоджень та почали їх усунення, після чого впорядкували територію.

Сьогодні районні бригади ліквідовують аварійну ситуацію на магістралі діаметром 100 мм на вул. 12 Квітня, а також займаються роботами з благоустрою.

Агентство Телевидения Новости